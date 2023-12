Il 2024 segna un nuovo inizio per Lancia, con il lancio della tanto attesa nuova Ypsilon. Questo modello, da sempre amato nel panorama automobilistico italiano, si presenta ora con una veste rinnovata e l’aggiunta di un’opzione elettrica, segnando una svolta importante per il marchio.

Il nuovo inizio di un’icona italiana dell’automobile

Ispirandosi al concept Pu+Ra HPE, la Ypsilon del 2024 si propone con uno stile rivoluzionario che sarà emblematico di tutti i futuri veicoli Lancia. Un’anteprima del suo design è stata elaborata attraverso un render esclusivo, combinando gli indizi forniti dai teaser e dalle foto spia raccolte nel corso degli ultimi mesi.

Il frontale della Ypsilon 2024 prenderà ispirazione dalla Lancia Beta Montecarlo, evidenziando particolarmente la finitura nera che avvolge la parte anteriore del cofano. Ma differenza della versione opaca della Beta Montecarlo, la Ypsilon opterà per una finitura lucida, dando risalto alla scritta del marchio. La parte posteriore presenta una sporgenza che suggerisce una configurazione quasi da fastback, aggiungendo un tocco distintivo al design compatto della vettura.

L’abitacolo, come anticipato da teaser precedenti, presenterà un tavolino tra i due sedili anteriori, svolgendo la duplice funzione di vano portaoggetti e supporto per il braccio durante l’utilizzo dei pulsanti fisici dell’infotainment. Il sistema di infotainment sarà gestito dal software S.A.L.A. (Sound, Air, Light, e Augmented), promettendo un’esperienza di guida innovativa e immersiva.

Performance e autonomia della nuova Ypsilon

L’approccio all’elettrificazione è una delle caratteristiche più significative della nuova Ypsilon. Con una produzione pianificata a Saragozza, in Spagna, la vettura debutterà a Milano nel febbraio 2024. Al lancio, sarà disponibile con un powertrain elettrico da 156 CV e una batteria da 54 kWh, offrendo un’autonomia di circa 400 km. In seguito, è previsto l’arrivo di un motore mild hybrid, presumibilmente il 1.2 turbo benzina da 100 CV già presente in modelli come la Fiat 600 e la Jeep Avenger.

L’attesa per la nuova Ypsilon è palpabile, con il suo debutto che segna un capitolo cruciale per il futuro di Lancia e la sua transizione verso soluzioni di mobilità più sostenibili e all’avanguardia. Con il lancio imminente, gli appassionati di automobili italiane e i fan della Ypsilon attendono con trepidazione la sua rivelazione completa e l’opportunità di sperimentare questa iconica vettura in una nuova era.