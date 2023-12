La stagione natalizia porta con sé non solo il calore delle feste, ma anche ad alcune promozioni e offerte davvero interessanti. In questo contesto, Amazon si distingue con una promozione davvero straordinaria. La promo è destinata a 7mila fortunati utenti che verranno selezionati tramite e-mail. La proposta è allettante: la possibilità di ottenere il rimborso completo di un intero anno di Amazon Prime sotto forma di buoni promozionali.

Il modus operandi per partecipare a questa eccezionale iniziativa è incredibilmente semplice. I fortunati destinatari dell’e-mail devono collegarsi e procedere con l’abbonamento ad Amazon Prime per un intero anno, pagando la tariffa annuale di 49,90 euro. È importante notare che l’opzione di abbonamento mensile non è valida per partecipare a questa promozione. Una volta completata questa operazione, gli utenti dovranno solamente attendere di ricevere il rimborso di 49,90 euro sotto forma di codici promozionali, utilizzabili per gli acquisti futuri sul noto sito di e-commerce.

Un buono pari ad un intero anno di Amazon Prime

La distribuzione dei buoni promozionali seguirà uno schema temporale preciso. Il 9 e il 24 gennaio, verranno inviati codici sconto del valore di 10 euro ciascuno, da utilizzare su ordini di almeno 30 euro. Successivamente, l’8 e il 23 febbraio 2024, saranno inviati buoni del valore rispettivamente di 10 e 19,90 euro, spendibili su ordini di almeno 30 e 60 euro.

La scadenza di validità di questi buoni varierà in base alla data di rilascio. Il primo codice da 10 euro, ricevuto il 9 gennaio, che potrà essere utilizzato fino al 23 gennaio. Il secondo, inviato il 24 gennaio, sarà valido fino al 7 febbraio. Mentre il terzo codice da 10 euro, ricevuto l’8 febbraio, avrà una validità fino al 22 febbraio. L’ultimo codice promozionale da 19,90 euro potrà essere, invece, utilizzato fino al 23 maggio 2024. Se volete conoscere tutti i dettagli relativi a questa eccezionale promozione potete recarvi direttamente sulla pagina dedicata sul sito web di Amazon.

Questa iniziativa si presenta come un’opportunità unica per godere dei vantaggi di Amazon Prime gratuitamente. In un periodo in cui le spese natalizie possono gravare sul bilancio familiare, questa promozione rappresenta un gesto di generosità da parte di Amazon nei confronti dei suoi fedeli clienti. Con le festività alle porte, questa promozione di Natale targata Amazon si configura come un regalo anticipato per i fortunati vincitori, creando un clima di festa e gioia che si estende ben oltre le tradizionali celebrazioni natalizie.