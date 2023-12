Fortnite, il celebre videogioco di Epic Games, si è evoluto ben oltre il suo status di gioco online per diventare un vero e proprio metaverso in fase di sviluppo. È un ecosistema complesso che va oltre il semplice intrattenimento ludico, incorporando una vasta gamma di esperienze mediali. Al di là del gioco stesso, Fortnite è diventato un contenitore per eventi di ogni genere, dai concerti alle istanze di giochi create da sviluppatori esterni. Un esempio di queste collaborazioni è il recente LEGO Fortnite, un connubio tra due marchi iconici, il cui trailer ha debuttato durante la cerimonia dei The Game Awards.

LEGO Fortnite non è semplicemente un’espansione del gioco principale; è un’esperienza ludica autonoma accessibile tramite il launcher di Fortnite. Il gameplay e il concetto di gioco si distinguono nettamente dal titolo originale di Epic, presentando un mondo sandbox completamente costruito con mattoncini LEGO. Questo nuovo titolo offre una prospettiva unica, permettendo ai giocatori di immergersi in un ambiente ricco di luoghi da esplorare e segreti da scoprire. La sua duplice natura, avventurosa e creativa, offre una varietà di opzioni di gioco per soddisfare diversi tipi di giocatori.

Le novità mostrate dal trailer di LEGO Fortnite

Nel cuore di LEGO Fortnite si trova la possibilità di giocare sia da soli che con gli amici. Il mondo LEGO è popolato da creature e personaggi amichevoli, ma anche da avversari temibili e pericoli nascosti. L’esperienza si divide tra un’avventura focalizzata sulla sopravvivenza, con la ricerca di equipaggiamenti e la lotta contro epici boss, e una modalità sandbox, che consente ai giocatori di trasformare il mondo in un vasto parco giochi da esplorare e plasmare secondo la propria immaginazione.

Una delle caratteristiche più interessanti di LEGO Fortnite è la sua accessibilità immediata. Il gioco è già disponibile per tutti coloro che possiedono il launcher di Fortnite. Basta navigare nell’home page fino alla sezione “Scopri”, selezionare “Di Epic” e quindi “LEGO Fortnite”. Gratuito come parte del metaverso di Fortnite, il gioco offre la possibilità di creare un nuovo mondo o di entrare in uno esistente utilizzando una chiave di seed. La modalità di gioco può essere personalizzata ulteriormente, offrendo opzioni come la presenza di nemici, la fame, la temperatura e altre variabili che influenzano l’esperienza di gioco.