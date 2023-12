Threads è un’applicazione gratuita che sta spopolando negli ultimi tempi. All’interno di questa app vengono realizzate conversazioni pubbliche, tramite l’invio di foto, video, messaggi vocali e testi. Il team di Instagram ha contribuito alla realizzazione di Threads, ed è sbarcato in Europa il 14 dicembre.

In che modo si pubblica su Threads?

Per iniziare un post basta cliccare sull’icona “post” al centro della barra dei menu nella parte bassa dello schermo. Per aggiungere foto, video o messaggi audio bisogna cliccare l’icona media sotto il messaggio. Si può mettere anche il famoso “like” ai commenti, oppure commentare o condividere il post di un altro utente della piattaforma. Non si può ancora inviare messaggi in privato a qualcuno come in Instagram o Facebook. Non sono ancora presenti gli “hashtag” e non possiamo visualizzare i contenuti in evidenza.

Come si accede su Threads?

Per accedere su Threads prima di tutto si scarica l’applicazione, nella quale si può tranquillamente accedere con i propri dati Instagram. Il nome che possiedi su Instagram viene trasferito direttamente a Threads e si può cliccare l’opzione di andare a seguire gli utenti che già segui sul profilo Instagram. Questa nuova app prenderà tutti i tuoi vecchi dati di Instagram e li imposterà in maniera automatica nuovamente. Si può scrivere una nuova biografia o aggiungere link nuovi per altri profili. Ci sarà una pagina di post “per te” in cui vedi i post che l’app ti offre e ti consiglia di vedere, mentre un’altra pagina “Segui già” in cui vedi i post delle persone che segui.