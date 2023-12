Optima Italia, uno dei migliori operatori di telefonia mobile, ha deciso di regalare un tocco natalizio alle festività proponendo una versione festiva della sua apprezzata tariffa Super Mobile Smart. In questa offerta speciale di dicembre 2023, Optima Italia ha inserito un regalo davvero significativo: un anno di abbonamento ad Amazon Prime, dal valore di 49,90 euro.

Super Mobile Smart di Optima Italia con Amazon Prime

La promozione Super Mobile Smart offre ai clienti un pacchetto completo a un prezzo altamente conveniente, con ben 100 GB di traffico dati e un costo mensile inferiore a 5 euro. Questa offerta esclusiva è attivabile online e sarà valida fino al 24 dicembre, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale per chi desidera approfittare di un’offerta vantaggiosa.

Dettagli dell’offerta Super Mobile Smart di Optima Italia:

– Chiamate e SMS: Minuti illimitati e 200 SMS inclusi.

– Gigabyte: 100 GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps.

– Costo mensile: Solo 4,95 euro al mese.

– Attivazione: Nessun costo di attivazione, ma la SIM ha un costo di 9,90 euro.

La vera chicca di questa offerta è la possibilità di ottenere un anno di Amazon Prime gratuitamente. Attivando la Super Mobile Smart entro il 24 dicembre 2023 tramite e-commerce o digital sales e richiedendo la portabilità del numero, i clienti potranno godere non solo di una connessione mobile efficiente ma anche di consegne veloci su prodotti selezionati sul sito di e-commerce Amazon e di un accesso completo alle serie TV, film e produzioni originali di Prime Video.

Flessibilità senza costi nascosti

Con Optima Italia, i clienti possono navigare con una velocità fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone su tutto il territorio italiano. Inoltre, la flessibilità è una priorità: se gli utenti non sono soddisfatti dell’offerta, possono disattivarla in qualsiasi momento senza dover affrontare penali o costi di recesso.

L’offerta festiva di Optima Italia non solo offre una connessione mobile competitiva, ma aggiunge un valore significativo regalando un anno di Amazon Prime. Questo pacchetto ben bilanciato riflette l’impegno di Optima Italia nel fornire offerte convenienti e ricche di vantaggi per i propri clienti, rendendo le festività natalizie ancora più luminose per chi sceglie di approfittare di questa promozione.