La robotica sta facendo passi da gigante in quest’ultimo periodo. A tal proposito, una notizia piuttosto recente, arriva direttamente dall’università di Tokyo, la quale è riuscita a realizzare un robot dalle fattezze umanoidi. Si tratta di Alter 3, una macchina davvero eccezionale, in grado di attuare una comunicazione non verbale proprio come se fosse un essere umano.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di robot umanoidi, lo stesso Elon Musk sta sperimentando in questo settore, basta pensare alla realizzazione di Optimus. Altro gioiello della robotica.

Ma, ritornando ad Alter 3, ciò che stupisce maggiormente, oltre alle sue fattezze fisiche, è la sua straordinaria capacità di assumere diverse posizioni nel corso di una conversazione. Sembra infatti in grado di esprimere varie emozioni e comportamenti che potremmo definire, a dir poco, realistici.

Robot Alter 3, Cosa è in grado di fare

Il progetto del robot Alter3, è stato reso possibile grazie all’utilizzo del modello linguistico GPT4 di OpenAI.

Alter 3, infatti, si avvale di OpenAi, per riuscire a riprodurre una molteplicità di pose, senza dover programmare prima ogni movimento sul database.

Seppur non disponga ancora delle gambe, il robot ha una grande padronanza della parte superiore del corpo, che riesce a controllare perfettamente grazie ai suoi 43 attuatori. Attraverso cui è possibile controllare non solo i movimenti degli arti, ma anche le espressioni facciali.

Insomma Alter3 è sicuramente un grande successo della tecnologia moderna. Gli scienziati però sono ancora incentrati sul suo sviluppo e sul potenziamento delle sue capacità, in modo che possa, pian piano essere, in grado di svolgere anche operazioni sempre più complesse.