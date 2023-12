Mercoledì Epic Games ha annunciato che regalerà 17 giochi gratuitamente, e qualche codice sconto da usare sullo store dell’azienda durante i saldi natalizi.

Il primo gioco acquistabile gratuitamente è Destiny 2 Legacy Collection, con tre espansioni incluse: Regina Strega, Oltre la Luce e sarà disponibile fino al 20 dicembre alle 11 ET; da quel momento si sbloccherà gratuitamente Lightfall che potrebbe essere un gioco carino da aggiungere alla libreria dell’Epic Store. Purtroppo nella Legacy Collection, la The Final Shape non sarà presente perché recentemente è slittato il rilascio.

Epic Games: anche i saldi natalizi non sono per niente male

Epic sta riproponendo i suoi coupon Epic e, questa volta, offriranno uno sconto del 33% su qualsiasi transazione che costi 14€ o superiore nel corso della vendita. E’ proprio un occasione che non potete farvi scappare se volete aumentare le vostre esperienze nel mondo del gaming.

Puoi comprare un eccellente Alan Wake 2 per 36,66€ e durante i saldi Epic lancerà anche un codice per Alan Wake Remastered. Riceverai anche il vestito di Alan Wake Fortnite, ma questo soltanto si acquista Alan Wake 2 sull’Epic Games store prima del 27 ottobre 2024. Con il coupon di Epico potrai acquistare tutto questo per soli 24,56€. Assassin’s Creed Mirage è in vendita per 32,08€ e puoi acquistarlo per 21,49€ con il buono dell’Epic. EA Sports FC è ribassato del 60% a 25,66€, elimina un ulteriore 33% con il coupon Epic e acquistalo a soli 17,19€.

Dai un’occhiata allo store dell’Epic Games per vedere le altre offerte disponibili, però corri che la vendita dura fino al 10 gennaio, ed alcune riduzioni potrebbero venire disattivate anzitempo.