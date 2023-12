The Last of Us online, cancellata l'idea della casa Naughty Dog

Di recente la casa produttrice di videogiochi Naughty Dog, afferma di voler rinunciare allo sviluppo della modalità online del titolo The Last of Us. Ritardi nella programmazione su Ps 5 erano già stati avvertiti dall’inizio di quest’anno e, a causa dell’eccessivo mantenimento dopo l’uscita che poteva limitare la creazione degli altri progetti, lo sviluppatore ha preso la drastica decisione di voler dedicarsi solo ai titoli basati unicamente sul single player.

L’azienda Naughty Dog, controllata dalla Sony, viene classificata come una della case produttrici di videogiochi single player più conosciute nel mondo, grazie ai suoi brillanti e sensazionali titoli d’azione come Uncharted e The Last of Us. Infatti il secondo nel 2022 venne proclamato come il miglior titolo creato in quell’anno.

The Last of Us online cancellato definitivamente

Molti dei titoli che vengono lanciati da questo sviluppatore, sono soggetti nel tempo a continui aggiornamenti, per permettere alla community di espandere le loro esperienze di gioco. Questo punto di forza che la Naughty Dog si impegna costantemente a rispettare, può portare molto lavoro nel tempo, dovuto alla manutenzione dei titoli. E’ stato proprio questo il problema che ha impedito la creazione di The Last of Us Online, significando, che la casa produttrice sarebbe dovuta diventare “uno studio di giochi esclusivamente dal vivo”.

La scelta di abbandonare il progetto the Last of Us online, deriva dall’annuncio di Sony, di ridurre i giochi con servizio online e ridimensionare il numero dei titoli multiplayer in uscita da 12 a 6. Dai piani alti di Sony, giunge la voce che si vogliano concentrare le risorse per la creazione dei multiplayer sui grandi titoli ma, senza trascurare la possibilità di un remake di The Last of Us: Parte 2.