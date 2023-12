La versione online di The Last of Us è stata cancellata dallo sviluppatore della Naughty Dog. La conferma è avvenuta giovedì, perché il mantenimento del gioco avrebbe potuto avere un impatto negativo su altri progetti.

Lo sviluppatore di Naughty Dog ha affermato, di aver preso la fatidica decisione, dopo aver valutato che la portata del progetto avrebbe avuto un impatto negativo su altri titoli futuri. A differenza delle altre versioni precedenti dello studio Sony, famoso per i successi per single player e basati sulla trama, il gioco cancellato era un gioco online multiplayer.

The Last of Us: la versione online è stata cancellata

Questa tipologia di gioco richiede molto lavoro di manutenzione per essere sostenuta. Questi giochi online ricevono costantemente degli aggiornamenti dopo il lancio, e nuovi contenuti che rischiano di trattenere i giocatori per mesi o per anni. Lo sviluppatore ha aggiunto poi di volersi concentrare su più di un gioco per giocatore singolo.

Lo studio in passato si era dilettato nel multiplayer, ma solo nelle modalità extra dei giochi come Uncharted e The Last of Us parte 1. In The Last of Us (del 2013) la versione online era chiamata Factions, metteva i giocatori l’uno contro l’altro in partite competitive. Anche The Last of Us parte 2 (del 2020) doveva comprendere una parte online, poi però si era deciso di creare un gioco a parte, ed in fine il progetto è stato abbandonato.

Il prossimo passo di Naughty Dog è far uscire The Last of Us nella versione ridimensionata per PlayStation 5, che è prevista per gennaio.