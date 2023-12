A partire dal 18 dicembre 2023, la promettente offerta TIM Giga Illimitati 5G fa il suo ritorno per gli utenti TIM già clienti della rete mobile. Un regalo natalizio che consente di attivare questa opzione aggiuntiva, garantendo l’accesso a un traffico internet mobile “illimitato” utilizzabile anche in 5G, con velocità di download fino a 2 Gbps e upload di 150 Mbps. Il costo vantaggioso di questa opzione è di soli 4,99 euro al mese, senza alcun costo di attivazione.

È importante sottolineare che, sebbene si tratti di “Giga Illimitati”, superare la soglia di 600 Giga mensili potrebbe essere considerato un uso non conforme a buona fede. Tuttavia, questa offerta è un’occasione imperdibile per coloro che desiderano una connessione dati senza limiti durante le festività natalizie.

Giga illimitati di TIM per festeggiare senza pensieri

Una delle caratteristiche principali di TIM Giga Illimitati 5G è l’abilitazione alla rete di quinta generazione, se questa non è già inclusa nell’offerta principale dell’utente. È fondamentale notare che per sfruttare appieno il 5G di TIM, è necessario trovarsi nelle zone coperte dall’operatore e utilizzare un dispositivo compatibile.

Questa offerta, tuttavia, è un’esclusiva ad personam, disponibile solo per alcuni clienti TIM che riceveranno l’invito tramite SMS, app, area clienti MyTIM, IVR 40916 o Servizio Clienti 119. Originariamente lanciata a dicembre 2022 e riproposta per il Black Friday e il Cyber Monday di novembre 2023, l’offerta Giga Illimitati 5G è nuovamente disponibile in occasione del periodo natalizio, dal 18 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Queste opzioni aggiuntive, incluse la Giga Illimitati 5G, sono considerate extra rispetto all’offerta dati principale e verranno automaticamente disattivate se quest’ultima viene disabilitata. La privacy è garantita, e la clausola di adeguamento annuale del costo mensile in base all’inflazione sarà applicata da TIM a partire dal 1° aprile 2024.

Il regalo natalizio per la connessione senza limiti

Una delle caratteristiche interessanti di questa opzione è la priorità elevata sulla rete 4G e la possibilità di godere dei video da smartphone e tablet in qualità HD o UHD. Per quanto riguarda il Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, l’offerta consente di utilizzare 6 Giga di traffico dati ogni mese a partire dal 27 novembre 2023.

TIM Giga Illimitati 5G per il Natale 2023 offre un’opportunità eccellente per gli utenti desiderosi di un’esperienza di connessione senza limiti durante le festività, pur mantenendo una consapevolezza delle soglie e delle condizioni associate all’offerta. La facilità di disattivazione e riattivazione rende questa opzione flessibile, consentendo agli utenti di adattarla alle proprie esigenze durante il periodo festivo.