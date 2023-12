Il levapelucchi elettrico di Philips è un prodotto che non ha nulla da invidiare a tanti altri prodotti simili presenti sul mercato, si tratta di un comodo accessorio per dare nuova linfa vitale, e vita generale, alle maglie, rimuovendo i pallini da infeltrimento che si vengono a creare in fase di utilizzo, e non solo.

Disponibile sul mercato in due colorazioni differenti, il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, con una parte centrale in alluminio, per mezzo della quale vengono rimossi appunto i pallini d’infeltrimento, mentre inferiormente trova posto un comodo serbatoio all’interno del quale raccogliere appunto la “sporcizia” generatasi.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Philips, questo levapelucchi elettrico è scontato per poco tempo

E’ indubbio che al giorno d’oggi questo levapelucchi sia fondamentale per molti utenti sul territorio, ecco quindi che il poterlo acquistare a soli 11,99 euro, rappresenta forse una delle migliori soluzioni su cui fare affidamento, andando così a risparmiare un buon 40% rispetto al prezzo originario di listino, previsto comunque di 19,99 euro.

Compralo su Amazon

Il modello in promozione è il GC026/00, ha dimensioni relativamente ridotte, poiché raggiunge 8 x 5,8 x 12,3 centimetri, con un peso che complessivamente si aggira attorno ai 206,95 grammi. Il funzionamento è garantito con l’inserimento di pile stilo nella parte posteriore del dispositivo, può essere considerato alla stessa stregua di un plug&play, poiché basterà inserirle e spostare la levetta sul lato, per attivarne il corretto funzionamento previsto.

L’altra colorazione disponibile sul mercato, al momento attuale almeno, non risulta essere in promozione, poco importa comunque, avete ancora tempo per riuscire a risparmiare su Amazon al massimo delle vostre possibilità.