Le tanto attese vacanze natalizie stanno per arrivare. In questo periodo di gioia e condivisione, è fondamentale rimanere connessi con il mondo, anche quando ci si trova lontano da casa. A tal proposito, Very Mobile propone alcune vantaggiose offerte di telefonia mobile, rivolte sia a nuovi utenti che a coloro che intendono passare a Very Mobile da altri operatori.

Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, si distingue per le sue offerte complete, tutte dotate di minuti ed SMS illimitati, con prezzi che variano in base all’operatore di provenienza. Inoltre, per un periodo limitato, sono attive le imperdibili Promo Flash, che offrono Giga gratuiti e un mese di ricarica omaggio.

Le promo di Very Mobile

Per coloro che effettuano la portabilità da operatori come Iliad, CoopVoce, Tiscali, Fastweb e altri MVNO, Very Mobile propone un’offerta speciale: 1 Giga al prezzo vantaggioso di 4,99 euro al mese. In alternativa, sono disponibili quattro Promo Flash con generose quantità di Giga a prezzi altamente competitivi, accompagnate da un mese di ricarica omaggio.

Nel dettaglio, queste Promo Flash comprendono opzioni come 120 Giga a 5,99 euro al mese, 150 Giga a 6,99 euro al mese (con 50 GB extra gratuiti), 200 Giga a 7,99 euro al mese (con 50 GB extra gratuiti) e 270 Giga a 9,99 euro al mese (con 50 GB extra gratuiti). Da sottolineare che non sono previsti costi aggiuntivi per la nuova SIM e la sua spedizione, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Per coloro che richiedono la portabilità da operatori come WindTre, Vodafone, Tim, ho., Kena Mobile o Spusu, Very Mobile offre due Promo Flash con 50 Giga di traffico aggiuntivo e un mese di ricarica gratuita: 200 Giga a 12,99 euro al mese e 270 Giga a 13,99 euro al mese.

Vantaggi esclusivi

Per i nuovi numeri, invece, Very Mobile propone Promo Flash che includono 50 Giga di traffico in omaggio. Le opzioni sono 150 Giga a 6,99 euro al mese, 200 Giga a 7,99 euro al mese e 270 Giga a 9,99 euro al mese. In questo caso, è necessario considerare un costo aggiuntivo una tantum di 1,99 euro per l’attivazione della nuova SIM. Optando per pacchetti più ricchi, come 300 Giga o 500 Giga, l’attivazione avrà un costo di 9,99 euro una tantum.

Oltre ai vantaggiosi piani dati, tutte le offerte Very Mobile includono interessanti servizi come “Ti ho cercato,” “RingMe,” e la modalità Hotspot, che consente di trasformare il proprio smartphone in un router Wi-Fi per condividere facilmente i Giga con chiunque si desideri.