Lidl racchiude all’interno dell’ultimo volantino, una campagna promozionale decisamente più unica che rara, con la quale riuscire a mettere le mani su prodotti di qualità assoluta, al giusto prezzo finale di vendita, e mettendo a disposizione l’acquisto nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.

Gli utenti interessati ad uno dei tantissimi dispositivi disponibili in negozio, devono sapere che nella maggior parte dei casi la garanzia è legale della durata anche di 3 anni, quindi un anno in più da quanto previsto dalla legislazione corrente. Il difetto più grande riguarda la scarsità di unità disponibili nei vari punti vendita, per questo motivo dovete velocizzare al massimo la decisione di acquisto.

Lidl, offerte da pazzi con il volantino di oggi

Occasioni imperdibili da Lidl con la possibilità di acquistare il bellissimo robot da cucina multifunzione, il “Monsieur Cuisine Smart“, che oggi viene proposto al pubblico ad un prezzo complessivo di soli 399 euro. Il suo punto di forza è la versatilità nell’utilizzo quotidiano, perché dovete sapere essere alla stessa stregua di un Bimby TM6 di Vorwerk, in termini sia di accessori effettivamente inclusi in confezione, troviamo appunto varie lame, il set per la cottura a vapore, il cestello, la caraffa da oltre 4 litri, che per la presenza di un comodo display touchscreen a colori sul quale visualizzare ricette ed inviare gli input al sistema.

Il prodotto può essere acquistato in tutti i negozi Lidl fino a domenica 24 dicembre 2023 (inclusa).