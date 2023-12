Smartphone in carica DI NOTTE, i consigli per evitare PERICOLI

Saper utilizzare uno smartphone è fondamentale per trarne quanti più benefici possibile ed evitare problematiche di ogni genere. Tutti gli utenti del mondo sono soliti usare il proprio telefono durante il giorno lasciandolo in carica di notte, non conoscendo però quali possono essere i risvolti di tale pratica.

Ovviamente il primo pensiero è quello di tenere in carica il dispositivo nell’orario notturno proprio per averlo pronto per la giornata che verrà. Nulla di più logico, ma vanno capite determinate cose. Tutti gli utenti che mettono a caricare il proprio smartphone prima di andare a dormire, devono sapere che ci sono alcune precauzioni da prendere. L’altra cosa da sapere è cosa può comportare tale abitudine in termini di degrado della batteria del prodotto.

Smartphone in carica durante la notte, ecco tutte le precisazioni del caso

Partiamo da un presupposto: gli smartphone moderni non sono assolutamente come quelli di un tempo. Ciò significa che anche le batterie sono state migliorate, o meglio la tecnologia che si occupa della loro ricarica. Tenere uno smartphone per più ore in carica non comporterà il degrado della batteria, soprattutto se si tratta di telefoni di ultima generazione dotati di ricarica intelligente.

Una volta arrivati al 100%, questi dispositivi tendono a scaricare delle piccole micro percentuali ricaricandole di continuo, senza neanche scendere al 99%. Sarà in questo modo che gli ioni di litio resteranno equilibrati.

Una precauzione che dovete prendere per la vostra incolumità infine è quella di non lasciare lo smartphone sotto al cuscino o sul letto mentre si ricarica. Ricordiamo che il processo di ricarica è collegato alla corrente elettrica e che per qualsiasi motivo tutto improvvisamente potrebbe prendere fuoco se tenuto a stretto contatto con materiali caldi. Un’altra cosa: utilizzate sempre i caricabatterie originali.