La fotocamera Sony Alpha 7 IV eccelle nella qualità video, con miglioramenti significativi ai modelli precedenti, dimostrando di essere una tre le migliori delle fotocamere della Sony.

Possiede un sensore retro illuminato Exmor R Full-frame da 33MP che abbinato al nuovo Bionz XR offre un’eccezionale qualità dell’immagine che permette di scattare foto realistiche imprimendo la bellezza della realtà nella foto; utilizzando le più recenti e innovative modalità creative e scienza dei colori della Sony.

L’utilizzo di materiali premium nella costruzione della fotocamera, come leghe di magnesio e altri componenti di alta qualità, contribuisce a donare un aspetto elegante e resistente. Le sue linee pulite, superficie liscia e una disposizione intuitiva dei controlli. La cura per i dettagli nel design esterno contribuisce a donare un aspetto elegante alla fotocamera.

La qualità video di Sony Alpha 7 IV

Le sue prestazioni di autofocus consentono di seguire i soggetti durante gli scatti fotografici o nelle registrazioni video, infatti la fotocamera Sony Alpha 7 IV scatta 10 fotogrammi al secondo attraverso un buffer di archiviazioni veloce per catturare ogni momento; tutto questo grazie alle più recenti tecnologie di Real Time Tracking e Eye AF. Inoltre possiede una qualità video di 4K e una risoluzione fino ai 60p. Include anche strumenti di video esclusivi come la complessazione dei movimenti respiratori e un interfaccia audio per collegare microfoni audio professionali.

La fotocamera permette di scattare foto di alta qualità anche in situazioni con scarsa illuminazione. Possiede inoltre la possibilità di utilizzare una vasta gamma di obbiettivi, grazie al sistema di montaggio dell’obiettivo E-mount di Sony.

Dona la possibilità di girare video in streaming fino a 4K 15p o FULL HD 60p senza l’utilizzo di una scheda di acquisizione. Compatibile con il cavo USB-C 3.2. Usufruisce del chip Wi-Fi ultrarapido e le modalità di backup automatico si ha la possibilità di trasferire e condividere le proprie immagini istantaneamente con il mondo. si possono scegliere oltre 40 obiettivi full-frame, progettati appositamente per le fotocamere Sony.