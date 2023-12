Se sei un appassionato di cucina e vuoi migliorare la tua attrezzatura senza spendere una fortuna, il nuovo catalogo di Lidl ha ciò che fa per te! Con una selezione di 9 prodotti indispensabili, ogni articolo a meno di 30 euro, la catena renderà la tua esperienza culinaria più accessibile e ti consentirà di sfidare le tue doti creando manicaretti squisiti. Dai dettagliati set di posate all’affascinante supporto magnetico per coltelli, ogni pezzo è progettato per migliorare la tua cucina. Aggiungi un tocco chic con la bilancia vintage o semplifica le tue preparazioni culinarie.

In cucina con LIDL

Per una tavola imbandita ed elegante c’è il set di posate ERNESTO composto da 16 pezzi, così da poter invitare anche i tuoi amici a cena. Hai sempre desiderato avere i tuoi coltelli in ordine? Scegli il supporto magnetico per coltelli venduto da Lidl e avrai una cucina da vero chef. Cerchi un regalo da impacchettare per qualcuno che adora cucinare? Potresti optare per il tagliere in legno da 27,99 euro.

Un’altra offerta LIDL da non perdere è quella sul tritatutto Silvercrest, un brand specializzato in elettrodomestici di qualità e durevoli. Potrai preparare un presto, tritare nocciole tostate per un croccante al caramello, conservare le erbe fresche già sminuzzare o quelle secche polverizzate. Questo prodotto costa soltanto 24,99 euro. Che grande occasione! Se invece hai una cucina dallo stile vintage allora impazzirai per la bilancia a soli 11,99 euro. Le promozioni non sono ancora finite e vanno da altri elettrodomestici utili a padelle in acciaio o in alluminio per soddisfare ogni tipologia di cottura. Persino un set intero costa meno di 30 euro. Non perdere queste occasioni fantastiche, corri da LIDL.