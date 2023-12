Lidl è veramente pronta a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, atta a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere, nel momento in cui si dovessero avvicinare all’acquisto di prodotti di tecnologia.

Tutti gli sconti di Lidl sono da considerarsi attivi nei negozi fisici dislocati sull’intero territorio nazionale, senza differenze particolari da segnalare, in termini di disponibilità o di prezzo finale di vendita. Il risparmio è di casa da Lidl, ricordatevi solamente che la validità della campagna è fissata per l’intera settimana corrente.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto gratis da poter spendere su Amazon, con anche interessanti offerte dai prezzi quasi gratis in esclusiva.

Lidl, offerte da non credere con questo fantastico volantino

Il volantino Lidl è una delle migliori occasioni per accedere a prodotti di qualità, mantenendo comunque un risparmio non da poco, come per l’acquisto di Monsieur Cuisine Smart. Questi è un robot da cucina che ricorda moltissimo il Bimby TM6 di Vorwerk, un prodotto versatile ed utilizzabile per tantissime preparazioni, che oggi ha un costo decisamente conveniente: soli 399 euro.

Il dispositivo raccoglie sin da subito la sfida con un numero crescente di accessori: contenitore da 4,5 litri factotum, inserti per la cottura a vapore, lama per tritare, paletta per mischiare o inserto per miscelare, concludendo con il cestello, il tappo con dosatore e altro ancora. La garanzia è di 3 anni dalla data d’acquisto, con la possibilità di avere altri accessori gratuiti per poco tempo.