Nell’Unione Europea, è possibile godere del roaming garantito e gratuito, un beneficio consolidato nel corso degli anni per tutti gli utenti europei che si spostano all’interno del continente. Quando ci si trova però al di là dei confini dell’UE, è necessario pianificare come continuare a usufruire di almeno una parte dei servizi di telefonia mobile disponibili in Italia. A tal proposito, CoopVoce ha recentemente rinnovato una delle sue opzioni più interessanti per coloro che viaggiano al di fuori dell’Europa, presentando la card “Welcome USA”. Questa nuova versione si rivolge ai clienti CoopVoce che si stanno dirigendo negli Stati Uniti e hanno bisogno di un pacchetto dati affidabile.

CoopVoce offre GIGA da utilizzare anche in USA

CoopVoce, uno dei principali operatori virtuali presenti nel mercato italiano, è riconosciuto per le sue offerte mobile altamente competitive, caratterizzate da bundle generosi e tariffe mensili vantaggiose. Ciò che potrebbe non essere noto a tutti è la disponibilità di opzioni rivolte anche a chi si trova al di fuori dell’Europa.

La card “Welcome USA” offre 5 GB di traffico dati a velocità 4G al costo di 15€ e può essere attivata per un periodo di 15 giorni. Successivamente, non sarà possibile rinnovare la stessa carta, ma bisognerà procedere con l’acquisto di una seconda carta per ulteriori 15 giorni con un supplemento di 5 GB di traffico dati.

Questa opzione differisce leggermente dalla precedente, non più disponibile, che includeva anche 300 minuti di chiamate e 300 SMS con un totale di 4 GB di dati. CoopVoce ha deciso di eliminare le due opzioni relative a chiamate ed SMS, concentrando l’offerta esclusivamente sul traffico dati. Questa decisione potrebbe essere giustificata dal fatto che l’accesso al traffico dati comprende anche la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate, rendendo superflue le opzioni aggiuntive.

L’attivazione della nuova opzione Welcome USA è davvero molto semplice. È possibile, infatti, procedere direttamente sul sito web ufficiale di CoopVoce e recarsi nell’apposita sezione dedicata. A questo punto basta seguire le istruzioni fornite dall’operatore virtuale per attivare la card con un paio di semplici click.

CoopVoce continua a dimostrare la sua attenzione alle esigenze dei viaggiatori internazionali, offrendo soluzioni aggiornate e convenienti per coloro che si trovano al di fuori dell’Europa, confermandosi come un attore rilevante nel panorama degli operatori virtuali italiani.