DuckDuckGo: il browser sinonimo di privacy

Negli ultimi anni si sta parlando sempre di più di DuckDuckGo, accompagnato da frasi di elogio dagli esperti del settore

In questo articolo mostreremo perché questo browser potrebbe essere una alternativa valida a Google e ad altri motori di ricerca

Entrando nel sito ufficiale di DuckDuckGo veniamo subito accolti da una scritta a caratteri cubitali che recita: “I TUOI DATI PERSONALI NON SONO AFFARI DI NESSUNO” mostrando quindi il loro principale obiettivo: la tua privacy

Proprio questa è la differenza principale che fa spiccare DuckDuckGo rispetto ad altri browser molto più noti e usati. Come se non bastasse, è un browser completamente gratuito e facile da scaricare. Inoltre con DuckDuckGo non abbiamo le costanti e sempre fastidiose pubblicità che ormai caratterizza la nostra ricerca nel web

DuckDuckGo: la storia del motore di ricerca

Ormai DuckDuckGo compie 15 anni ed è sempre in continua crescita con aggiornamenti costanti. La loro storia inizia nel 25 settembre del 2008 in un polveroso scantinato, con l’idea di rivoluzionare il mondo della ricerca in internet. Già nel 2010 decidono di incentrare il proprio browser sulla sicurezza dei dati da parte degli utenti. Iniziano a farsi notare grazie ad una trovata pubblicitaria provocante, cioè mettendo un cartellone nei giardini della sede di Google con la scritta: “Google ti traccia, noi no“.

Nel 2021 DuckDuckGo ha avuto 30,099,955,458 ricerche. Ora siamo nel 2023 e i numeri non fanno che crescere. Riuscirà a scalzare i più comuni browser attualmente disponili sul mercato con gli aggiornamenti costanti, ed una community sempre in crescita? solo il tempo riuscirà a dargli una risposta.