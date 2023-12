TIM Power Iron e Supreme Web Easy, 150GB distruggono Vodafone

Il contrasto che c’è oggi tra i gestori virtuali e quelli che invece hanno fatto la storia della telefonia mobile in Italia, è noto a tutti. TIM è una delle aziende che ha sempre dominato ma negli ultimi tempi avrebbe perso un po’ di smalto a causa del grande impatto che i virtuali avrebbero avuto sul panorama della telefonia italiana.

È proprio per questo motivo che il celebre operatore ha ritenuto opportuno lanciare delle nuove offerte, utili magari per sottrarre qualche utente a questi provider minori. Ciò su cui TIM continua a battere è molto chiaro a tutti: qualità e soprattutto quantità. Sono queste le due colonne portanti della campagna promozionale che il famoso provider ha messo in piedi con due promo straordinarie. Fanno parte della gamma Power e si chiamano rispettivamente Iron e Supreme Web Easy.

TIM, le nuove Power hanno tutto quello che serve: si parte da 6,99 € al mese

Trovare un modo per recuperare gran parte degli utenti è stato semplice per un gestore come TIM che effettivamente sa come muoversi. A tal proposito sono state ripristinate due offerte estremamente importanti, entrambe comprese nella gamma Power.

Sia la Iron che la Supreme Web Easy includono al loro interno tutto ciò che c’è di meglio. Entrambe le soluzioni infatti comprendono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. La prima offre 100 giga in 4G, mentre la seconda 150 giga. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 € al mese e di 7,99 € al mese. Si comincerà a pagare dal secondo mese in poi in quanto il primo sarà offerto gratuitamente.