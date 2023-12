Negli ultimi tempi, alcuni utenti hanno espresso insoddisfazione riguardo a ChatGPT, sostenendo che il chatbot sia diventato più pigro, meno proattivo e incline a fornire risposte errate. Questo malcontento è emerso attraverso diverse pubblicazioni online, in cui gli utenti hanno condiviso le proprie opinioni negative sulla performance attuale di ChatGPT.

Risposte errate e pigrizia artificiale

OpenAI, l’organizzazione no-profit responsabile dello sviluppo di ChatGPT, ha risposto alle critiche attraverso il proprio account Twitter, @ChatGPTapp. Hanno ammesso di essere consapevoli del problema e hanno rassicurato gli utenti che stanno lavorando per risolverlo. Secondo quanto dichiarato, il modello non è stato aggiornato dall’11 novembre, e questo cambiamento nella sua risposta e comportamento non è intenzionale. OpenAI ha anche spiegato che il comportamento del modello può essere imprevedibile, e stanno dedicando sforzi per risolvere questa situazione.

Ad una domanda specifica di un utente sul motivo per cui il modello sembra essere degradato anche dopo un solo mese di mancato aggiornamento, OpenAI ha chiarito che il problema riguarda solo alcune parti specifiche di ChatGPT e non l’intero sistema. Hanno sottolineato che, anche se il modello non è cambiato dall’11 novembre, le differenze nel comportamento, se non gestite correttamente, possono portare a risposte fuorvianti. OpenAI ha riconosciuto che risolvere tali problemi potrebbe richiedere del tempo.

ChatGPT: dal successo alle critiche

L’episodio della “pigrizia innaturale” di ChatGPT è stato inizialmente evidenziato alla fine di novembre da un utente su un forum di Reddit. In questa occasione, un navigatore ha raccontato di aver chiesto a ChatGPT di compilare un file di testo con più voci, ma il chatbot ha rifiutato, affermando che l’estrazione completa sarebbe stata piuttosto lunga. Questo ha generato discussioni ironiche su Reddit, in cui gli utenti hanno scherzato sul fatto che l’IA sembra preferire rimandare il lavoro di fine anno, proprio come molte persone fanno durante le festività.

L’incidente solleva importanti riflessioni sull’evoluzione e la gestione dei modelli di linguaggio avanzato come ChatGPT. La trasparenza e l’adeguato aggiornamento di tali sistemi sono fondamentali per mantenere elevati standard di prestazioni e soddisfare le aspettative degli utenti.