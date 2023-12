Negli ultimi giorni Rockstar Games a scosso il mondo di videogiochi grazie alla presentazione del trailer di annuncio di GTA VI, quest’ultimo ha mostrato una grafica e una complessità degli elementi di gioco davvero senza precedenti che però ha lasciato non pochi dubbi su quanto vedremo realmente girare sulle console di casa.

Effettivamente viene spontaneo chiedersi se il prodotto che vedremo nei nostri salotti avrà una grafica, una complessità degli ambienti, una composizione degli elementi in movimento e un realismo simile a quelli che abbiamo visto nel trailer, dunque sinonimo di una capacità di sfruttare appieno l’hardware presente su PlayStation cinque e Xbox one series X.

Parola di un ingegnere

Un ingegnere che ha lavorato per molti anni allo sviluppo di GTA cinque e Red Dead Redemption 2, Mike York, si è espresso in merito a ciò che potremmo vedere all’arrivo di GTA sei, quest’ultimo ha confermato che l’azienda produttrice è sempre fedele a quello che mostra dal momento che tutti i trailer provengono direttamente da una versione finita del gioco di conseguenza rispecchiano quello che arriverà tra le mani della community.

Effettivamente andando a fare un paragone con i trailer di lancio di GTA V e Red Dead Redemption 2 emerge che effettivamente le differenze grafiche tra quanto mostrato nei trailer e i videogiochi arrivati in commercio sono veramente minime se non completamente assenti, dettagli che lasciano pensare ad una onesta pubblicizzazione da parte di rockstar games dei suoi videogiochi.

Ora non rimane che attendere l’arrivo di GTA VI per capire se PlayStation 5 e Xbox one Series X saranno in grado di reggere una complessità grafica di tale livello.