Il lancio del videoclip “Natale è per Sempre” ha rappresentato un momento chiave per Iliad, sottolineato dal Chief Brand and Revenue Officer, Giorgio Carafa Cohen, nel corso di un’intervista a Engage. Durante l’evento dedicato alla presentazione del videoclip, Carafa Cohen ha fornito un’anteprima della strategia di comunicazione che guiderà Iliad nel corso dei prossimi 12 mesi.

Il 2023 è stato un anno di intensa attività per Iliad, sia a livello di comunicazione che sul fronte commerciale. Carafa Cohen ha evidenziato l’importanza della pubblicità nel supportare la crescente offerta dell’operatore. Una pianificazione televisiva prolungata, la presenza costante sui canali digitali e iniziative out-of-home e nei centri commerciali sono state parte integrante della strategia di comunicazione.

Iliad rivela la strategia di comunicazione del 2024

Tra le nuove iniziative che hanno caratterizzato il 2023, Iliad ha lanciato una campagna dedicata all’offerta fibra e ha fatto il suo ingresso nel segmento business. Il periodo si è concluso con il lancio dell’offerta commerciale Flash180 e la presentazione del videoclip di “Natale è per Sempre”, una canzone natalizia che ha coinvolto noti personaggi come Gerry Scotti, Rocco Hunt e Clara, evidenziando il nuovo approccio ironico e orecchiabile di Iliad alla comunicazione.

Carafa Cohen ha anticipato che il nuovo anno porterà ulteriori novità in termini di comunicazione, con nuove campagne in arrivo. La volontà di sperimentare formati innovativi e mantenere l’autoironia e la trasparenza rimarrà una costante per Iliad. La collaborazione con partner chiave come Kiwi, Flu per i social, e PHD per la pianificazione media rimarrà invariata, evidenziando l’importanza delle alleanze strategiche.

I nuovi format di comunicazione e i progetti per l’anno nuovo

Per quanto riguarda la parte creativa, Iliad rimane aperta a nuove collaborazioni e proposte innovative, indicando la possibilità di novità nelle prossime campagne. Sul fronte degli investimenti, Carafa Cohen ha confermato l’impegno finanziario, dichiarando che manterrà gli stessi sostenuti nel 2023, che si stima abbiano superato i 20 milioni di euro.

Il panorama delineato evidenzia la determinazione di Iliad nell’affrontare il nuovo anno con un approccio dinamico e innovativo. La combinazione di strategie di comunicazione creative, collaborazioni consolidate e l’attenzione per le esigenze del mercato sembra promettere un futuro eccitante per l’operatore nel contesto delle telecomunicazioni in Italia.