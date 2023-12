La grande mela si spinge veramente oltre il limite, con il rilascio di questo nuovo cavallo da battaglia, ovvero il nuovo Macbook Pro.

Apple, in questo nuovo dispositivo, pieno fino all’orlo di tecnologia, da il massimo inserendo componenti davvero molto potenti e innovativi, facendo grandi passi da giganti.

MacBook Pro, solo circuiti o pura tecnologia?

MacBook Pro si lancia nel mercato con i nuovi chip M3,M3 Pro e M3 Max. Questi nuovi chip sono dotati di una architettura GPU totalmente nuova, la quale si basa su una tecnologia a 3 nanometri, permettendo di offrire prestazioni e capacità davvero elevate.

Le applicazioni, invece grazie alla nuova generazione di chip vengono ottimizzate garantendo prestazioni elevate, per il processore.

La GPU presenta un architettura totalmente nuova, garantendo la più grande svolta mai fatta nel campo grafico per Apple. Tutto questo è permesso dalla memorizzazione della cache dinamica che ottimizza la memoria su chip veloce per garantire un incremento delle prestazioni in ambito gaming e professionale. Grazie a queste specifiche i contenuti grafici garantiranno le migliori ombreggiature e peculiarità in ambito estetico.

Sempre riguardo l’ambiente grafico, MacBook Pro, per la prima volta abbraccia la tecnologia del ray tracing con accelerazione hardware. Questa nuova tecnologia permette a questo nuovo gioiello di potenziare ancora di più le caratteristiche grafiche, garantendo una grafica davvero spettacolare.

Riguardo l’alimentazione, MacBook Pro ha una durata della batteria di circa 22 ore per la riproduzione video e fino a 15 ore per la navigazione web senza fili, consentita grazie al silicio Apple.

Per il display, MacBook Pro ha adottato un Extreme Dynamic Range che può offrire luci davvero raffinate, regalando dettagli incredibili riguardo colori e ombre. Questo display consente di mantenere una luminosità alta per tutti i contenuti HDR, garantendo un contrasto eccezionale tra colori chiari e scuri. Oltre queste fantastiche caratteristiche , il display XDR presenta una modalità ProMotion e Pro Reference. Il ProMotion rende tutto più fluido, tramite un adattamento al movimento dei contenuti, con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz.

Apple, pura precisione nei dettagli

MacBook Pro presenta una fotocamera 1080p per videochiamate molto realistiche, un array a tre microfoni per catturare suoni nel miglior modo, ma allo stesso tempo riducendo il rumore di sottofondo, inoltre è dotato di un sistema audio a sei autoparlanti per garantire una buona qualità audio Dolby Atmos.

Per collegare le periferiche di ogni tipo MacBook Pro presenta una potente varietà di porte che possono essere di aiuto per ogni eventuale attacco.

Infine, il gioiello portatile della grande mela è dotato di una sicurezza per l’accesso al dispositivo davvero avanzata. Infatti la Magic Keyboard presenta una grande fila di tasti funzione e di Touch Id . Riguardo le impronte digitali, esse vengono convertite in una rappresentazione matematica crittografata.