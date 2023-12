Very Mobile, l’operatore emergente nel panorama delle telecomunicazioni italiane e affiliato a WindTre, si presenta come una scelta allettante per chi cerca tariffe competitive e servizi di qualità. Con un’ampia gamma di piani tariffari che spaziano da 120GB a 270GB di traffico dati, Very Mobile si distingue nel mare delle offerte, offrendo opzioni sia per i nuovi utenti che per coloro che intendono cambiare operatore mantenendo il proprio numero.

Le offerte di Dicembre 2023: scopri quella che fa per te

OFFERTA ATTIVABILE DA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Very 5,99 Clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati Minuti/SMS illimitati, 120GB €5,99/mese, SIM/attivazione/spedizione gratis Very 6,99 Clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati Minuti/SMS illimitati, 150GB €6,99/mese, 1 mese omaggio, SIM/attivazione/spedizione gratis Very 6,99 nuovi Nuovi numeri Minuti/SMS illimitati, 150GB €6,99/mese, SIM/spedizione gratis, attivazione €1,99 Very 7,99 Clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati Minuti/SMS illimitati, 200GB €7,99/mese, 1 mese omaggio, SIM/attivazione/spedizione gratis Very 7,99 nuovi Nuovi numeri Minuti/SMS illimitati, 200GB €7,99, SIM/spedizione gratis, attivazione €1,99 Very 12,99 Clienti TIM, Vodafone, Kena, altri Minuti/SMS illimitati, 200GB €12,99/mese, 1 mese omaggio, SIM/attivazione/spedizione gratis Very 9,99 Clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali selezionati Minuti/SMS illimitati, 270GB €9,99/mese, 1 mese omaggio, SIM/attivazione/spedizione gratis Very 9,99 nuovi Nuovi numeri Minuti/SMS illimitati, 270GB €9,99, SIM/spedizione gratis, attivazione €1,99 Very 13,99 Clienti TIM, Vodafone, Kena, altri Minuti/SMS illimitati, 270GB €13,99/mese, 1 mese omaggio, SIM/attivazione/spedizione gratis

Passare a Very Mobile: semplice ed efficiente

Il passaggio a Very Mobile, sia online che in negozio, è un processo agevole. Per attivare una delle offerte di dicembre 2023, segui questi passaggi:

Scelta dell’offerta: Visita il sito verymobile.it/offerte, seleziona l’offerta desiderata, e procedi con l’acquisto.

Raccolta dei documenti: Prepara un documento di identità valido e il codice fiscale, assicurandoti che non scadano nei 12 giorni successivi all’acquisto.

Informazioni necessarie: Fornisci un indirizzo email per la conferma dell’acquisto, indica un numero mobile per eventuali contatti di assistenza, e assicurati di avere una carta di credito, debito o prepagata (Visa e Mastercard) emessa in Italia, Unione Europea o San Marino, o un conto PayPal. Se richiedi la portabilità del numero, verifica di avere il codice ICCID della SIM del gestore di provenienza.

Procedura di acquisto e consegna: Completa il pagamento e ricevi la SIM direttamente a casa entro 5 giorni lavorativi, senza la necessità di presenza per la consegna.

Attivazione della SIM: Scarica l’app da verymobile.it/app, procedi con l’attivazione attraverso la video-identificazione utilizzando il documento d’identità usato per l’acquisto.

Portabilità del numero: In caso di portabilità, la procedura viene normalmente completata entro 3 giorni lavorativi.

La procedura di identificazione può essere completata anche tramite SPID.

Per chi preferisce un approccio più tangibile, l’acquisto in negozio è un’opzione valida. Trova il punto vendita più vicino su verymobile.it e ottieni una nuova SIM già attiva in pochi minuti.

La scelta intelligente in un mondo di opzioni

Very Mobile si distingue per offrire piani tariffari competitivi e una procedura di passaggio semplice. Con un’ampia copertura e opzioni adatte a diverse esigenze, l’operatore si afferma come una scelta intelligente nel vasto panorama delle telecomunicazioni italiane.

La flessibilità delle offerte, la comodità della procedura di passaggio, e la garanzia di servizi affidabili contribuiscono a rendere questo operatore una scelta da considerare per chiunque stia valutando un cambio di operatore. In un mondo in cui le opzioni abbondano, Very Mobile si presenta come un nome da tenere d’occhio per un’esperienza di telecomunicazioni su misura.