CoopVoce, la EVO 200 è STORIA: al suo interno 200 GIGA

Dopo averne viste realmente di tutti i colori, il celebre gestore virtuale CoopVoce ha scelto di difendersi come meglio sa fare, ovvero lanciando le sue migliori offerte. Gli ultimi mesi sono stati clamorosamente convenienti per chi ha deciso di optare per queste soluzioni, peraltro in grado di durare per sempre.

Questa è una delle tante peculiarità del famoso provider, il quale infatti non è soggetto ad alcuna rimodulazione futura. Giocando proprio su questo aspetto, riesce costantemente a portare via tanti utenti agli altri operatori, che proprio non riescono ad intromettersi.

CoopVoce adesso però vuole dare il massimo e lo dimostra il ritorno della celebre offerta EVO 200 sul sito ufficiale. Ricordiamo che difficilmente il famoso gestore virtuale aveva scelto di proporre in passato offerte migliori di questa, per cui si tratta di un’occasione da prendere al volo. Tutti devono infatti essere coscienti del fatto che tale soluzione sarà disponibile solo fino al 10 gennaio 2024.

CoopVoce, torna la migliore offerta del gestore con 200 giga al mese

Basta aprire il sito ufficiale di CoopVoce per trovare in bella mostra la nuova EVO 200. Ma cosa c’è all’interno di questa offerta che in tanti continuano a nominare da diverso tempo? Chi conosce un po’ il provider può provare ad immaginarlo.

Basta pagare solo 7,90 € ogni mese per avere a disposizione minuti senza limiti verso qualsiasi provider in Italia e in Europa. Ci sono poi anche 1000 SMS ma il pezzo forte sta nella connessione agli Internet: ecco ben 200 giga in 4G. Ricordiamo che il costo di attivazione una tantum è di 10 €.