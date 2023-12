Il nuovo brand di Carl Pei, ovvero Nothing, ha fin da subito riscosso un enorme successo fra il pubblico. Abbiamo visto fino ad ora in veste ufficiale le prime cuffie del brand, due smartphone quasi top di gamma e si parla in futuro anche di un primo smartwatch. Tuttavia, sembra che l’azienda stia preparando l’arrivo di un nuovo Nothing Phone. Per il momento le informazioni sono davvero limitate, ma ora lo smartphone ha ricevuto la certificazione dell’ente BIS.

Nothing Phone, nuovo misterioso smartphone riceve la certificazione BIS

Nel corso delle ultime ore un nuovo misterioso smartphone Nothing Phone ha ricevuto l’importante certificazione BIS. In particolare, il device è stato registrato sulla certificazione con il numero di modello A142 ed è stata certificata anche la batteria che sarà presente a bordo, in questo caso con il numero di modello NT03.

Secondo quanto hanno riportato i colleghi di GMSArena, un leaker ha da poco riferito che questo device potrebbe essere il prossimo Nothing Phone 2A. Si potrebbe quindi trattare di una variante dell’attuale smartphone top di gamma Nothing Phone 2. Il leaker ha poi pubblicato una piccola immagine non molto chiara che dovrebbe ritrarre in parte il nuovo smartphone del marchio.

Osservando l’immagine, è chiaramente visibile lo stesso stile e design che l’azienda Nothing ha utilizzato per i suoi primi dispositivi. Per il momento non ci sono molte altre informazioni, tranne il fatto che lo smartphone potrebbe avere sul fronte un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.7 pollici con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore.