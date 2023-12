Un recente studio condotto dal Wall Street Journal ha rivelato che la percezione e le preferenze degli smartphone Android e gli iPhone tra gli adolescenti negli Stati Uniti. I risultati mostrano grafici nettamente diversi. Chi è il meglio considerato? Scommettiamo che già immaginate la risposta.

La maggior parte dei ragazzi compresi nello studio considera gli smartphone Android come tecnologia obsoleta, associandoli a un pubblico più anziano. Secondo l’analisi, iOS (il sistema operativo degli iPhone) supera Android con un margine che varia dal 57% al 42%. Un’indagine condotta l’anno precedente su 7.100 adolescenti dalla società d’investimento Piper Sandler ha rilevato inoltre che l’87% un iPhone e che la stessa percentuale prevede di acquistarne un altro quando sarà il momento opportuno.

iPhone vince, ma solo in USA?

Questo trend sembra essere specifico degli Stati Uniti, poiché a livello mondiale Android detiene ancora la maggior parte del mercato, con una quota del 71%, mentre iOS si attesta al 28%. L’appeal distintivo degli iPhone tra gli adolescenti americani potrebbe essere attribuito a vari fattori, tra cui la forza del marchio Apple, l’ecosistema integrato e la popolarità delle applicazioni specifiche di iOS.

Altro motivo potrebbe essere legato all’attività degli influencer che mostrano proprio questo dispositivo nei loro video. La Apple, in particolare l’iPhone, è divenuto infatti un simbolo di status quo. Molti, soprattutto considerando la giovane età, optano per il dispositivo solo per questioni legate alla moda. In altri Paesi, infatti, come la Korea del Sud, il brand più apprezzato è naturalmente la Samsung, azienda di casa. Gli smartphone della società sono probabilmente i più usati grazie alla loro sponsorizzazione nelle serie tv/drama e da parte di personaggi famosi. Una strategia sicuramente vincente.

Tornando alla ricerca, questi risultati evidenziano l’importanza del marchio e dell’identità associata agli smartphone. Esse vanno oltre le specifiche tecniche e influenzano le preferenze degli utenti, in particolare tra le nuove generazioni. Resta da vedere se questo trend degli iPhone continuerà a evolversi o se si manterrà un fenomeno più circoscritto agli Stati Uniti.