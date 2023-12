Il produttore che maggiorente si sta impegnando nell’aggiornare i propri device alla nuova versione di Android è sicuramente Samsung, l’azienda coreana sta infatti distribuendo costantemente a tutti i dispositivi che la supportano la nuova versione di Android munita anche dell’ultima versione della One UI.

Nonostante stia distribuendo numerosi aggiornamenti Samsung sta anche lavorando sotto banco alla sua nuova versione della One UI, la 6.1 la quale dovrebbe introdurre numerose novità a tema intelligenza artificiale le quali dovrebbero approdare in primis con i galaxy S24 in arrivo a gennaio ma poi, nel tempo, anche sugli altri device compatibili se le caratteristiche hardware lo consentiranno.

One UI e IA

Secondo le indiscrezioni l’interfaccia introdurrà numerous features a tema IA che godranno della potenza di calcolo dei nuovi SoC snapdragon e exynos, dettaglio che però non lascia ben sperare in chiave retrocompatibilità per le serie s23 e s22.

Una delle funzioni che sicuramente arriverà con la nuova interfaccia sarà quella legata alla possibilità di generare sfondi personalizzati inserendo delle caratteristiche di input e affidandosi poi all’IA generativa.

Quest’ultima poi genererà anche effetti dinamici che animeranno lo sfondo in virtù del meteo ad esempio, in aggiunta avremo anche una nuova modalità di carica della batteria che tramite l’IA sarà più ottimizzata e proteggerà la batteria da un uso eccessivo o danneggiamento.

Samsung non lo nasconde, sta puntando molto sull’intelligenza artificiale sia cloud che on board, la serie S24 sarà il primo step verso questa nuova realtà affiancata dalla potenza delle cpu create appositamente a tal fine.