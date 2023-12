L’inverno è ormai alle porte, e con esso arrivano le temperature più basse dell’anno, momento perfetto per mettere mano al portafoglio ed acquistare una piccola stufetta elettrica capace di riscaldare gli ambienti, senza obbligare l’utente finale ad un investimento economico particolarmente elevato, come nel caso del modello di Imetec.

Il prodotto ha tecnologia ceramica con basso consumo energetico, è silenzioso, infatti può tranquillamente essere utilizzato anche durante le ore notturne, e presenta 3 livelli di temperatura differenti, spingendo così l’utente a non doverlo sfruttare solo in determinate occasioni, ma con una buonissima variabilità generale, data la presenza di un termostato più che adeguato.

Stufetta Imetec, il suo prezzo è conveniente

Per l’occasione Amazon ha deciso di compiere un passo importante in contro agli utenti, mettendo a disposizione un prodotto di buonissima qualità generale, al giusto prezzo finale. Ad oggi infatti costa solamente 54,99 euro, risparmiando il 18% dell’ultimo prezzo più basso raggiunto recentemente.

Le dimensioni del dispositivo rientrano alla perfezione in un qualsiasi ambiente, infatti raggiungono 21,4 x 15,8 x 31,7 centimetri, con una potenza massima termica di 220W, ed un peso che comunque è abbastanza contenuto: 1,57 kg. Il prodotto funziona solo ed esclusivamente con la presa a muro (non ha quindi una batteria integrata), è comunque installato su una comoda base girevole, il che gli permette di muoversi in qualsiasi direzione a 360 gradi. Stando alle indicazioni dell’azienda produttrice, il consumo energetico dovrebbe essere ridotto del 40% rispetto ad una stufetta classica, inoltre il filtro antipolvere permette di trattenere le impurità espulse dal dispositivo, così da evitare la diffusione di allergeni e similari.