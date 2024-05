Il produttore tech Honor ha intenzione di ampliare ulteriormente la sua gamma di smartphone appartenenti alla fascia medio-alta del mercato. Qualche settimana fa, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente sul mercato il nuovo Honor 200 Lite e ora si sta preparando per annunciare ufficialmente il nuovo Honor 200 Pro. Quest’ultimo, in particolare, è stato il protagonista di alcune immagini renders. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Honor 200 Pro, nuovo smartphone avvistato in alcune immagini renders

Nei piani del produttore tech c’è il prossimo Honor 200 Pro e quest’ultimo è stato il protagonista di alcune immagini renders. Queste ultime sono state pubblicate in rete sul social network X dal leaker MyPlaceMyWorld. Osservando le immagini in questione, possiamo notare una continuità con il design dei precedenti modelli.

La backcover posteriore, in particolare, sarà caratterizzata da una parte realizzata in vetro e una parte realizzata con materiali in simil pelle. In alto a sinistra troverà posto un inedito modulo fotografico di forma ovale. Qui saranno posizionate tre fotocamere, tra cui un sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale variabile. Dovrebbe esserci anche un sensore periscopico con zoom fino a 50x.

Dal punto di vista prestazionale, sembra che questo nuovo device sarà super efficiente e al top. Le prestazioni dovrebbero infatti essere affidate al soc Snapdragon 8 Gen 3. Ricordiamo che il fratello minore Honor 200 Lite è invece alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6080.

La parte frontale dello smartphone dovrebbe essere invece occupata da un ampio display con tecnologia OLED con i bordi curvi e con una risoluzione pari a 1.5K. Sul fronte dovrebbe poi trovare posto anche una doppia fotocamera anteriore per i selfie.

Mancano ovviamente diverse altre informazioni di rilievo su questo prossimo top di gamma Honor 200 Pro, tra cui anche il probabile prezzo di vendita. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori notizie.