Android, il regalo del Play Store: app e giochi a pagamento GRATIS

Cosa succede quando il mondo Android decide di fare un regalo ai propri utenti? Semplice: o lancia un nuovo aggiornamento software con qualche funzione innovativa o semplicemente concede all’interno del Play Store dei nuovi titoli.

Assodato che nessuna delle due soluzioni è stata adottata dal sistema operativo del robottino verde, sembra che ci sia qualcosa di meglio. Gli utenti che fanno parte dell’ecosistema Google possono recarsi proprio all’interno del famoso market dedicato a giochi ed applicazioni per scaricare in maniera gratuita alcuni titoli a pagamento.

Avete capito bene: il mondo Android può oggi beneficiare di diversi giochi e di diverse applicazioni che hanno in genere un prezzo, senza pagare nulla. Ovviamente è stata effettuata una selezione accurata, con diversi titoli che saranno gratis solo per alcuni giorni per poi tornare a pagamento.

Nel Play Store di Google ci sono diversi titoli a pagamento gratis per gli utenti Android

Ogni gioco ed ogni applicazione che abbiamo scelto per voi è racchiusa nella lista in basso. Vi consigliamo come sempre di procedere al download nel più breve tempo possibile visto che non si sa quando scadrà la promozione.

Oltre a questo, un altro consiglio è quello di scaricare tutto adesso, anche se in seguito cancellerete qualcosa che non vi occorrerà. Facendo in questo modo, vi assicurerete quel determinato titolo per sempre gratis, anche se dovesse tornare a pagamento.