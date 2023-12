Se stai cercando un’opzione di telefonia mobile conveniente in Italia, ho. Mobile potrebbe essere la risposta alle tue esigenze. Tramite i piani tariffari competitivi e i vantaggi esclusivi per chi effettua la portabilità del numero, ho. si presenta come un’alternativa allettante all’interno del mercato.

La maggior parte delle offerte consente una velocità di navigazione massima capace di raggiungere i 30 Mbps. Nel caso in cui si cerchi una prestazione ancora migliore, è possibile raddoppiare tale velocità attivando i servizi a pagamento ho. il Turbo oppure ho.+. L’operatore ho. Mobile si distingue anche per la facilità di gestione degli abbonamenti tramite la comoda applicazione, che permette un controllo immediato.

Promozioni ho. Mobile e attivazione

Le offerte di ho. Mobile sono accessibili tramite una semplice attivazione online. Tuttavia, è fondamentale rispettare alcuni requisiti specifici per beneficiare delle tariffe più vantaggiose. Con alcuni operatori virtuali, infatti, la portabilità risulta maggiormente economica, come ad esempio da Iliad. Se si proviene da operatori più tradizionali come TIM, WINDTRE o Vodafone è comunque possibile effettuare la portabilità anche se il costo potrebbe essere più alto. Nel caso in cui invece non si desideri mantenere il proprio numero attuale, può ovviamente esserne richiesto un altro.

Una delle tariffe più allettanti del momento, dedicata agli ex clienti Iliad o di un altro MVNO selezionato è ho. 5,99 al cui interno si trovano messaggi e chiamate senza fine (come in qualsiasi altra proposta ho. Mobile) e 100 GB per la navigazione al costo superlativo di 5,99 € al mese. Prima di attivare un piano ho. Mobile, consigliamo di valutare attentamente le tue esigenze e di considerare se la portabilità del numero da operatori selezionati è vantaggiosa per te. Una volta scelta l’offerta, la procedura di attivazione richiederà pochissimi passaggi e potrà essere effettuata tramite sito web.