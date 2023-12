Gli smartphone non sono solo dispositivi utili per la comunicazione, ma un intero universo nel palmo della propria mano. Trovare un device che rappresenti il connubio tra resistenza, potenza e che abbia una fotocamera che consenta scatti e video di ottima qualità però può essere difficile. Tuttavia, l’impresa non è impossibile!

Lo smartphone Nothing Phone (1) è tutto ciò che si possa desiderare e, nonostante sia molto robusto, risulta leggero e maneggevole. Una particolarità che lo contraddistingue da tutti i dispositivi presenti sul mercato è il retro. In tale sezione vi è la Glyph Interface, un’interfaccia luminosa che si adatta alle notifiche e alle altre funzionalità. Il costo di questo incredibile cellulare è in sconto su Amazon a 319,00€.

Lo smartphone resistente ed elegante

Il Nothing Phone (1) si presenta sul mercato degli smartphone come un dispositivo unico nel suo genere, puntando su un’esperienza utente innovativa e un design accattivante. Grazie alla sua Glyph Interface e ad una serie di caratteristiche avanzate, questo telefono promette di offrire un modo completamente nuovo di interagire con il mondo circostante. Questo particolare sistema di comunicazione si basa su pattern luminosi unici che indicano chi sta chiamando e forniscono notifiche delle app, delle chiamate, lo stato di carica e molte altre informazioni.

Lo smartphone è progettato per resistere alle sfide quotidiane e alle cadute. Il vetro Gorilla dual-side conferisce infatti una grande robustezza, mentre il sistema di vibrazione avanzato rende le risposte al tocco sorprendentemente precise. Le cornici simmetriche fanno sì che il Nothing Phone abbia un aspetto elegante e moderno, ma anche duraturo.

La doppia fotocamera in dotazione da 50MP dello smartphone dona poi dettagli di scatto eccezionali in qualsiasi condizione di luce tramite il sensore ƒ/1.8. Se ci cerca uno smartphone che permetta di catturare immagini nitide, allora il Nothing Phone farà al proprio caso grazie alla doppia stabilizzazione dell’immagine che consente di evitare ogni sfocatura. Il rilevamento intelligente della scena, inoltre, consente personalizzazioni accurate delle impostazioni fotografiche secondo il proprio gusto. Anche la registrazione video è superlativa. I filmati in 4K a 60 fps, il movimento lineare e il sensore Live HDR per personalizzare luci e ombre permettono la realizzazione di video professionali in un solo “ciack”.