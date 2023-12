Il 14 dicembre 2023, WindTre ha annunciato importanti modifiche contrattuali tramite una campagna SMS rivolta ai suoi attuali clienti. Le modifiche coinvolgono specificamente le opzioni autoricaricanti Pieno Wind e Pieno SMS, non più in commercio da diversi anni, e la tariffa a consumo autoricaricante Be Wind, tutte ereditate dall’ex brand Wind.

L’SMS inviato ai clienti con l’opzione Pieno Wind informa che, a partire dal 22 gennaio 2024, il servizio di autoricarica in base al traffico ricevuto non sarà più disponibile. Il credito bonus ottenuto gratuitamente potrà essere utilizzato fino al 15 dicembre 2024, dopo di che decadrà e non potrà più essere recuperato o monetizzato. L’SMS rassicura i clienti che eventuali costi pagati per Pieno Wind e non utilizzati saranno restituiti entro il 29 febbraio 2024. È inoltre possibile recedere senza costi entro 60 giorni tramite diversi canali, come raccomandata A/R, PEC, sito web o negozi WindTre.

Addio alle opzioni di autoricarica di WindTre

La comunicazione ufficiale di WindTre sul suo sito web fornisce ulteriori dettagli sulla modifica contrattuale, sottolineando che l’autoricarica sarà rimossa da Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS. Il piano tariffario Be Wind rimarrà attivo, ma senza l’opzione autoricarica, consentendo ai clienti di continuare a utilizzare la tariffa a consumo. Le opzioni Pieno Wind e Pieno SMS saranno invece disattivate e non saranno più disponibili.

Per alcuni clienti, è prevista l’attivazione di uno sconto sul costo mensile dell’offerta per 6 mesi, come indicato nell’SMS inviato per avvisare della modifica contrattuale. Questi sconti variano e saranno comunicati individualmente.

L’operatore motiva queste modifiche citando la necessità di sostenibilità economica e le variazioni strutturali dei costi. WindTre che, fino al 22 gennaio 2024, rimarranno valide le tipologie di traffico ricevuto previste dalle offerte, e il credito bonus potrà essere utilizzato fino al 15 dicembre 2024.

Il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS, secondo il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche. I clienti possono comunicare il recesso, come già anticipato, tramite diversi canali, tra cui raccomandata A/R, PEC, negozi WindTre, chiamando al 159 o compilando un modulo sul sito web ufficiale dell’operatore. In caso di recesso, i benefici legati al contratto di acquisto rateizzato di un prodotto possono essere gestiti secondo le preferenze del cliente. Inoltre, nei casi di offerte attivate in combinazione con altre linee, la linea resterà attiva a meno che non venga richiesta esplicita disattivazione.