Unieuro è impazzita e mette a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale che coinvolge il maggior numero di smartphone e di prodotti di elettronica di alto livello, con una spesa che offre comunque un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

La soluzione corrente, come era lecito immaginarsi, è da ritenersi attiva in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, o anche online sul sito ufficiale, così da avere la certezza di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di sorta, a patto che comunque l’ordine abbia un valore superiore ai 49 euro.

Ricevete gratis i codici sconto Amazon e le migliori offerte speciali direttamente sul vostro smartphone, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro, follie con i prezzi più bassi di oggi

Ultimi giorni di validità per una delle migliori campagne promozionali in circolazione, il SottoCosto di Unieuro sarà disponibile fino al 16 dicembre, mettendo a disposizione di tutti i consumatori i prezzi più bassi in circolazione. Lo smartphone che gli stessi utenti devono acquistare ad occhi chiusi è senza dubbio l’Apple iPhone 14, che oggi viene commercializzato a soli 699 euro, rappresentando il giusto compromesso per coloro che vogliono godere di grande qualità, senza troppo sforzo economico.

Le prospettive di spesa cambiano nel momento in cui, ad esempio, si volesse aggiungere al carrello il Galaxy S23 Ultra, poiché questi ha un prezzo di 949 euro, che rende l’investimento da parte dell’utente finale decisamente più importante e consistente, rispetto a quanto previsto con tanti altri modelli inclusi ugualmente nel volantino.