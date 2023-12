Il 2023 si è rivelato un anno straordinario per il mondo dei videogiochi, con uno dei suoi momenti culminanti rappresentato dal lancio di “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” per la console Nintendo Switch. Questo sequel dell’acclamato capolavoro rilasciato precedentemente sulla piattaforma, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati.

Per celebrare questo enorme successo, Nintendo ha stretto una collaborazione inusuale, trasformando l’atmosfera epica di Hyrule in qualcosa di più tangibile: un treno. L’unione tra Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia ha portato poi alla creazione del treno livreato “The Legend of Zelda”. Un’iniziativa senza precedenti che ha portato la magia dell’universo del gioco in giro per la regione Lazio.

L’evento di inaugurazione per il Treno Zelda

L’evento di presentazione, tenutosi il 13 dicembre presso la stazione di Roma Termini, è stato un’esperienza indimenticabile. Il Direttore Marketing di Nintendo Italia e la Direttrice Business Regionale e dello Sviluppo Intermodale Trenitalia, sono stati i protagonisti della conferenza di inaugurazione. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione attiva di content creator e fan del videogioco. Il treno regionale Rock, interamente dedicato al sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha offerto a centinaia di passeggeri l’opportunità di immergersi personalmente nell’affascinante regno di Hyrule. La carrozza 3 è stata trasformata con grafiche e elementi ispirati ai personaggi e alle ambientazioni di Tears of the Kingdom, ricreando l’atmosfera magica che ha caratterizzato la saga fin dal suo inizio.

Il piano inferiore del treno ha donato ai viaggiatori una visione unica, mettendo in parallelo le bellezze e le località d’Italia con luoghi presenti nell’ambientazione del videogioco. Questa è stata un’occasione straordinaria per vivere la magia di Zelda in un contesto reale. Inoltre, durante un’intervista, Eiji Aonuma, il produttore della serie The Legend of Zelda, ha escluso la possibilità di un trequel, sorprendendo i fan che aspettavano con ansia un nuovo capitolo della saga. Tuttavia, ha promesso che gli appassionati potranno ingannare l’attesa con un film ufficiale in live-action, prossimamente in uscita. L’iniziativa del treno “The Legend of Zelda” è stata un connubio perfetto tra il mondo dei videogiochi e la realtà, portando la fantasia su rotaia e regalando ai fan un’esperienza unica nel suo genere.