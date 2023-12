Iliad batte TIM e offre 180 GB con un REGALO a sorpresa

Come potrebbe un qualsiasi gestore riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ad una superpotenza come Iliad? Effettivamente almeno per il momento sarebbe impossibile, visto il calibro delle offerte che il gestore continua a lanciare da quando è arrivato in Italia. Sono ormai più di cinque anni che la sua marcia continua imperturbabile nel bel paese, dove gli altri provider non sanno più che pesci prendere per contrastarlo.

Iliad ha dato prova di riuscire ad inserire all’interno di tutte le sue offerte i contenuti migliori e lo ha fatto anche questa volta. Se qualcuno infatti non se ne fosse ancora reso conto, sul sito ufficiale del provider è arrivata una nuova offerta. Essendo parte della gamma Flash, è soggetta a scadenza e questo significa che a breve non sarà più disponibile. Intanto tutti possono sottoscriverla assicurandosi i migliori contenuti e soprattutto il miglior prezzo.

Iliad rende ancora disponibile la sua Flash 180, ecco cosa offre e quanto costa

Partendo dal presupposto che si tratta di un’offerta che, pur essendo soggetta a scadenza, durerà per sempre una volta sottoscritta, diamo il benvenuto alla Flash 180 di Iliad. Tale soluzione consente agli utenti di poter avere ogni mese la possibilità di telefonare ed inviare SMS senza limiti verso tutti i gestori mobili o fissi in Italia e in Europa.

Oltre a questo ci sono chiaramente 180 giga disponibili per la navigazione web in 5G, con lo standard di rete che viene offerto gratis. Il prezzo mensile per chi la sottoscrive è di soli 9,99 € con il costo di attivazione che andrà pagato solo la prima volta.