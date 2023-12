Grane per Shein, la nota azienda di fast fashion è stata accusata da Temu, la piattaforma di e-commerce low cost, in quanto avrebbe tenuto una serie di azioni illegali e anticoncorrenziali, con tattiche intimidatorie di stampo mafioso, con le quali avrebbe costretto i commercianti a non lavorare più con Temu.

La denuncia legale è stata depositata presso il tribunale distrettuale statunitense di Columbia, nella giornata del 13 dicembre, con una serie dettagliata di tutti i comportamenti tenuti dalla suddetta azienda. Vediamoli nel dettaglio.

Temu vs Shein: ecco i comportamenti denunciati

Tattiche di stampo mafioso – secondo Temu, Shein avrebbe imprigionato ingiustamente i commercianti associati a Temu, andando a confiscare i loro dispositivi elettronici ed accedendo ad informazioni proprietarie, come conseguenza del calo delle azioni di Shein, in seguito all’ingresso sul mercato da parte di Temu.

Campagna DMCA in malafede e violazione dei diritti intellettuali – sempre secondo Temu, la concorrente andrebbe a costringere i fornitori a firmare contratti che vanno a trasferire la proprietà intellettuale a Shein, anche senza che questi siano effettivamente a conoscenza di tale pratica. Tali diritti vengono utilizzati per inviare notifiche di rimozione DMCA a Temu, in seguito a presunte violazioni di copyright.

Il portavoce di Temu commenta così la scelta dell’azienda: “Le azioni di Shein sono state troppo esagerate da venire ignorate, non abbiamo potuto fare nient’altro che fargli causa direttamente”. Questa è solamente la punta dell’iceberg di un procedimento penale che si prospetta ricco di colpi di scena e di ribattute da entrambe le parti, seguiranno aggiornamenti in merito.