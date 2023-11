Recentemente, l’applicazione di shopping online Temu è stata al centro di attenzioni a seguito di un report redatto da Grizzly Research. Le preoccupazioni espresse riguardano la sicurezza dei dati degli utenti e la potenziale esposizione a rischi per la privacy. Tuttavia, a distanza di due mesi, l’app è ancora disponibile sia su Google Play Store che su App Store.

Come si comprende se un’app sia dannosa o meno

Tutte le applicazioni presenti su store mobili, come i sopracitati, devono necessariamente soddisfare i termini e le condizioni specifiche imposte dalle società Apple oppure Google. Gli sviluppatori sottopongono le loro applicazioni a un processo di approvazione in cui gli store esaminano sicurezza, permessi richiesti e le funzionalità. I dettagli precisi dei controlli di sicurezza, però, restano confidenziali per evitare potenziali abusi.

Temu è uno spyware o è sicura?

Grizzly Research ha sollevato diverse preoccupazioni sulla legittimità e qualità del codice di Temu, suggerendo la possibilità che l’app possa agire come uno spyware. Nonostante queste preoccupazioni, l’app è, come già detto, ancora disponibile sugli store. La ragione è che al momento, sia Google che Apple considerano l’app come sicura e conforme alle linee guida. Il report, infatti, va inteso come un’opinione basata sui risultati dei test effettuati, ma non costituisce una prova definitiva di dannosità dell’applicazione. Un disclaimer sul sito di Grizzly Research sottolinea infatti che l’analisi rappresenta le opinioni della società e non dati al 100% validi.

La presenza di Temu potrebbe indicare che, al momento del controllo iniziale, l’applicazione rispettava i requisiti di sicurezza. Tuttavia, è da considerare che le app vengono periodicamente controllate e possono essere rimosse se violano le “leggi” in un secondo momento. L’analisi costruito dagli esperti consente una prospettiva tecnica, ma non costituisce una condanna definitiva.

La decisione finale sulla sicurezza di Temu spetta dunque ad entrambe le società proprietarie degli store ad , che potrebbero richiedere ulteriori dettagli alla società cinese e rimuoverla in caso di violazioni delle norme. Resta importante monitorare gli sviluppi e gli aggiornamenti forniti dagli store ufficiali. Nell’attesa gli analisti consigliano di non scaricare l’applicazione e di usare il sito web se non si resiste ai prezzi economici della società.