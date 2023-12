A partire dal 31 dicembre 2023, il servizio Amazon Drive chiuderà definitivamente. A partire da questa data, non sarà possibile accedere al sito web della piattaforma e alle app mobile su iOS e Android.

Tutti gli utenti che hanno salvato i propri file nel cloud della piattaforma di e-commerce potranno ancora accedere per salvarli sui propri dispositivi. Avere un backup in locale dei propri file archiviati online è sempre una scelta consigliata.

Per fortuna però, dopo il 31 dicembre, i file non saranno persi del tutto. Infatti, il servizio non andrà a cancellare i file archiviati ma consentirà agli utenti di accedervi attraverso un modo alternativo.

Amazon Drive chiude definitivamente il 31 dicembre, dopo questa data non sarà più possibile accedere al servizio cloud

Accedendo ad Amazon Photos sarà possibile visualizzare tutte le cartelle e i file sincronizzati nel cloud. Si tratta di una scelta fortemente voluta dalla piattaforma in quanto, nonostante Photos e Drive siano due servizi separati, condividono il percorso dei file archiviati online.

In questo modo, gli utenti non perderanno alcun file ma potranno accedere anche ai contenuti non fotografici attraverso Photos. Sarà attiva sia la piattaforma web che le relative app per iOS e Android.

Gli utenti troveranno i file e le cartelle create con Amazon Drive senza che alcun file venga cancellato. Tuttavia, ricordiamo che i file spostati nel cestino verranno cancellati automaticamente dopo 90 giorni di tempo.

Per ricevere maggiori dettagli in merito alla chiusura di Amazon Drive, è possibile consultare la pagina di supporto ufficiale con tutte le FAQ.