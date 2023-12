La presa smart intelligente è un prodotto di qualità che permette di rendere la casa più domotica, a prezzi comunque decisamente contenuti. Gli utenti possono acquistare uno dei tanti modelli attualmente disponibili sul mercato, spendendo meno di 10 euro, grazie alla promozione di Amazon.

La soluzione proposta nell’articolo è perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Home, così da essere sicuri di poterla controllare con la propria voce, senza dover sempre fare affidamento sullo smartphone e similari. Il controllo della stessa può avvenire tramite l’app mobile dedicata, disponibile per Android e iOS, ha il connettore europeo a due PIN con potenza di 10A.

Presa smart intelligente: costa meno di 10€

Il suo prezzo è decisamente conveniente su Amazon, pensate infatti che costa solamente 9,99 euro, uno dei più bassi che abbiamo mai visto sul noto store di e-commerce, un forte segnale di quanto effettivamente gli utenti possano risparmiare, godendo ugualmente di ottime prestazioni generali.

Il prodotto può essere collegato alla rete WiFi solo ed esclusivamente sfruttando la banda a 2.4GHz, per questo motivo dovrete avere un router che abbia creato una rete con tale banda, in caso contrario non sarà compatibile. Dall’app si possono poi monitorare tante funzioni e similari, come il consumo energetico, passando per la funzione timer, che porta allo spegnimento al termine di un determinato intervallo temporale, e non solo. Disponibile solo nella colorazione bianca, nell’eventualità in cui ne vogliate in un quantitativo maggiore rispetto a quello mostrato, sappiate che esistono kit anche da 2 o 4 elementi, così da poter rendere ancora più smart la vostra abitazione.