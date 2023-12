Chi ha dei bambini sicuramente è consapevole del fatto che a Natale riceveranno tantissimi regali, presumibilmente elettrici. Questo comporta l’utilizzo di molte pile AA o AAA.

Si sa, i bambini vogliono utilizzare subito i giochi che gli vengono regalati, di conseguenza meglio non farsi trovare impreparati il giorno di Natale. Amazon ha pensato anche a questo, proponendo a prezzo scontato uno stock di 8 pile AA in super offerta. Ecco i dettagli.

8 Pile AA in offerta su Amazon

La piattaforma propone delle batterie ricaricabili AA, ad alta capacità (Confezione da 8, 2400 mAh); ideali per l’uso professionale o quotidiano. Batteria a lunga autonomia; autoscarica graduale; mantiene il 70% dell’energia per 6 mesi e il 50% per 12 mesi.

Sono pre-caricate e pronte all’uso; anche dopo 3 anni possono essere ricaricate completamente, fino al 100% della capacità; possono essere ricaricate centinaia di volte, con una perdita minima di potenza o di capacità. Spedite in confezione certificata, di facile apertura e ovviamente riciclabili.

Quando la carica non regge più, le batterie possono essere riciclate; per trovare il centro di riciclaggio più vicino a te. Il pack da 8 pile AA è venduto a questo link al prezzo di 10.99 euro.