Hyundai ha recentemente sottoscritto un memorandum d’intesa per promuovere lo sviluppo dell’ecosistema globale dell’idrogeno, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente della Corea del Sud, la Korea Water Resources Corp., il Global Green Growth Institute (GGGI) e SK E&S. La firma di questo accordo è avvenuta in occasione del vertice mondiale sul clima COP28, presso l’Expo di Dubai.

Waste-to-Hydrogen: Hyundai rivoluziona la produzione di idrogeno

L’obiettivo principale di questa partnership è facilitare uno sviluppo rapido dell’ecosistema globale dell’idrogeno, affrontando in modo più incisivo i cambiamenti climatici. In questo contesto, Hyundai e i suoi partner si impegnano a condividere le conoscenze e le esperienze maturate in Corea riguardo a questa tecnologia, fornendo casi di studio e consulenze per progetti basati sull’idrogeno. Il Global Green Growth Institute (GGGI) pubblicherà un report di valutazione su tali casi di studio.

Un elemento chiave di questa iniziativa è l’introduzione da parte di Hyundai del processo “Waste-to-Hydrogen“, un metodo innovativo di produzione di idrogeno che sfrutta il riciclo delle risorse. Questo processo converte il biogas proveniente da rifiuti organici, come rifiuti alimentari, fanghi di depurazione e letame, in idrogeno pulito, rimuovendo simultaneamente impurità come il metano. Tale approccio contribuisce significativamente alla riduzione dell’uso di metano, uno dei principali fattori responsabili del cambiamento climatico.

Integrazione della catena del valore per un’economia circolare

Hyundai si posiziona come leader promuovendo attivamente l’industria del biogas e convertendo il metano dei rifiuti in idrogeno, destinato all’uso in ambito di mobilità ecologica, produzione di energia e utilizzo industriale. Attualmente, gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti in Corea del Sud producono circa 500 Kg di idrogeno al giorno, contribuendo in modo significativo alla diffusione di un approccio carbon-neutral attraverso l’utilizzo di energia rinnovabile.

L’azienda mira a sviluppare un business dell’idrogeno completo, integrando l’intera catena del valore per sostenere un’economia circolare. Il progetto “Waste-to-Hydrogen” si propone di creare mini-hub di produzione regionali, facilitando la formazione di poli industriali basati sull’idrogeno e promuovendo la diffusione globale di questa tecnologia.

Infine, il Ministero dell’Ambiente, la Korea Water Resources Corporation, SK E&S e il GGGI contribuiranno con progetti e risorse per favorire la distribuzione di veicoli a idrogeno, la creazione di stazioni di ricarica, la produzione di energia idroelettrica e la pubblicazione di rapporti internazionali.

Veicoli a Idrogeno, stazioni di ricarica e produzione sostenibile per un futuro migliore

Hyundai, attraverso questa iniziativa ambiziosa e il suo modello “Waste-to-Hydrogen”, si propone di ampliare la consapevolezza e l’adozione globale di soluzioni basate sull’idrogeno, contribuendo attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla realizzazione di un’economia più sostenibile.