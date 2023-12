Purtroppo come molti di voi sanno, negli ultimi tempi si stanno verificando sempre più frequentemente delle truffe sulle carte di credito/debito, specialmente negli ATM. Il furto di dati importanti e privati attraverso una banda magnetica viene chiamato skimming ATM o frode ATM. Per skimming si intende in generale la manomissione di distributori automatici, che nel nostro caso sono appunto gli ATM.

Skimming ATM: come avviene la truffa

I malviventi che organizzano queste vere e proprie truffe posizionano sopra il lettore originale dell’ATM un lettore finto. “Il lettore” viene accuratamente progettato e creato “artigianalmente” da questi delinquenti, in questo modo per la vittima resta difficile accorgersi di questo lettore che clona la carta. Una volta che la carta viene inserita, oltre alla clonazione spesso ci sono anche microcamere nascoste che registrano il pin, addirittura alcuni si sono inventati delle tastiere finte che acquisiscono il pin e lo inviano al truffatore.

Come possiamo cercare di combattere questo fenomeno

Ci sono delle piccole attenzioni che possono sembrare esagerate, però potrebbero salvare il nostro portafogli e quello delle persone che vengono dopo di noi. Le accortezze che andrebbero seguite sono quelle di controllare se ci sono segni di usura vicino la tastiera, pezzi di scotch/nastro adesivo, cerotti…

Bisogna anche vedere (prima di inserire la carta) se il lettore della carta è fissato bene o si muove, questo perchè se si muove potrebbe essere che è stato montato sul vero lettore lo skimmer di cui parlavamo prima. Se per un qualsiasi motivo qualcuno dovesse notare una delle cose elencate poco fa o dovesse vedere qualcosa che lo insospettisce, non esiti a chiamare le forze dell’ordine, solo così possiamo combattere questo fenomeno.