iFixit, noto per le sue battaglie per il diritto alla riparabilità, ha finalmente assegnato un perfetto “10” in termini di riparabilità a uno smartphone: il FairPhone 5. Lanciato a settembre durante l’IFA di Berlino, questo dispositivo si distingue per la sua durabilità e facilità di riparazione, diventando un punto di riferimento nella telefonia sostenibile.

Il pannello posteriore dello smartphone è fissato al resto del dispositivo con piccole viti, facilitando la rimozione con gli strumenti adeguati. A differenza di molti dispositivi, infatto, il pannello non è incollato al telaio centrale. L’uso di plastica, inoltre, rende il FairPhone 5 meno fragile durante l’apertura rispetto a molti prodotti di fascia alta.

Lo smartphone completamente modulabile

Nonostante la copertura posteriore sia rimovibile, lo smartphone ha ottenuto una classificazione IP55 per polvere e acqua, attestandosi quasi al livello degli altri dispositivi impermeabili sul mercato, che spesso beneficiano di un corpo incollato.

Internamente, il FairPhone 5 è completamente modulare: scheda logica, fotocamere, batterie e display sono estremamente facili da scollegare e rimuovibili. Le fotocamere possono essere sostituite singolarmente, riducendo gli sprechi di materiali in caso di rottura di una sola lente. Persino i cavi interni sono semplici da identificare, dimostrando l’attenzione di FairPhone alle riparazioni fai-da-te e alla sostenibilità. Il supporto software garantito per 10 anni, infine, contribuisce a posizionare lo smartphone come un esempio di eccellenza nella sostenibilità tecnologica.

FairPhone 5: il cellulare più sostenibile mai realizzato?

Il FairPhone 5 offre non solo prestazioni all’avanguardia, ma garantisce anche un impegno senza precedenti per la durabilità e la responsabilità ambientale. Con un design elegante disponibile in nero opaco, azzurro cielo o trasparente, questo dispositivo non è solo uno smartphone, ma una dichiarazione di sostenibilità.

Al suo interno si trova il chipset Qualcomm® QCM6490 Octa Core, progettato anch’esso per durare a lungo. Grazie al supporto per aggiornamenti del sistema operativo, software e protezione fino al 2031, questo smartphone è pensato per sopravvivere alla maggior parte dei suoi predecessori. La promessa di almeno cinque aggiornamenti della versione Android dopo Android 13 lo rende un investimento a lungo termine. Il dispositivo è adatto a qualsiasi stile di vita, grazie alla sua costruzione robusta ed elegante. La facilità di riparazione è, come detto, uno dei suoi tratti distintivi.