Come ogni festa che si rispetti, su Amazon sono disponibili sconti speciali sulle cialde per le macchine da caffè, tra cui ad esempio quelle prodotte da Caffè Borbone e pensate per le macchine a marchio Nespresso. Il loro prezzo, nella variante di cui parleremo nell’articolo, è davvero ridicolo.

Il modello in promozione è commercializzato nel set da 100 capsule di Caffè Borbone Respresso, quindi in pratica le cialde con confezione Rossa, compatibili in via esclusiva con le macchine da caffè di casa Nespresso. Il kit viene venduto all’interno di una comodissima scatola di cartone, di dimensioni 23 x 19 x 29 centimetri, che può fungere anche da vero e proprio regalo di Natale, essendo facilmente impacchettabile.

Caffè Borbone, ecco le cialde Nespresso in promozione

Il prezzo finale di vendita è davvero conveniente, poiché oggi gli utenti le possono effettivamente avere con un esborso di 15,90 euro, contro i 21,39 euro previsti di listino. Tutto ciò si tramuta in un risparmio assolutamente non da poco, se considerate che proprio la singola cialda avrà un costo di soli 0,16 euro, quindi il caffè, tolto il consumo dell’acqua e relativi, vi andrà a costare 16 centesimi ad erogazione.

La miscela Rossa ha una intensità 8, quindi la possiamo considerare nella media delle varie miscele del produttore, riesce ad erogare un caffè forte e cremoso, ma allo stesso tempo delizioso, con un carattere persistente e consistente, nell’idea di offrire comunque una sensazione di piacere che possa avvolgere completamente il palato. La scadenza è fissata a 24 mesi, pertanto avete davvero tutto il tempo necessario per fruirne in modo completo.