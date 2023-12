Mentre state leggendo questo articolo il portafogli tariffario di Iliad per questo periodo pre-natalizio è composto da quattro offerte di rete mobile decisamente convenienti: Iliad Voce a 4,99 euro al mese, Giga 100 a 7,99 euro al mese, Flash 180 a 9,99 euro al mese e Dati 300 a 13,99 euro al mese, vediamole un po’ insieme.

Offerte diverse

Vi ricordiamo che Flash 180 sarà disponibile, a meno che di proroghe non ancora annunciate, fino al 28 Dicembre alle 10 del mattino.

Iliad Voce:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcuni paesi esteri

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

40 Mega al mese di traffico internet mobile in 4G e 4G+, 4,99 euro al mese ;

Iliad Giga 100:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcuni paesi esteri

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

100 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G e 4G+, 7,99 euro al mese ;

Iliad Flash 180:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

180 Giga al mese di internet mobile validi in 5G, il tutto a 9,99 euro al mese.

In alternativa a queste offerte Iliad propone anche Dati 300, un’offerta solo dati che consente di navigare in 4G e 4G+ ad un prezzo mensile di 13,99 euro, in questo caso dunque nessun bundle per minuti ed SMS che seguiranno la normale tariffazione Iliad: 28 centesimi di euro al minuto e 28 centesimi di euro per ogni SMS, destinata dunque a chi predilige solo la navigazione internet.