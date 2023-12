Il panorama automobilistico europeo sta vivendo una rivoluzione, con un cambio di paradigma evidente: il passaggio verso auto elettriche accessibili. La frase d’ordine ora sembra essere “auto elettriche meno costose“, con un’attenzione particolare alla fascia di prezzo attorno ai 20.000 euro. Questa tendenza è stata adottata da diverse case automobilistiche europee, che stanno cercando modi innovativi per rendere la mobilità elettrica accessibile a un pubblico più ampio.

Arriva l’elettrica nata dalla collaborazione tra Volkswagen e Renault?

Tra queste case automobilistiche, Volkswagen sta cercando di rilanciarsi nel settore delle auto elettriche. La decisione è stata presa nonostante un recente calo della domanda che ha portato alla temporanea interruzione della produzione. La strategia di Volkswagen si concentra su veicoli elettrici economici, e sembra che l’azienda stia cercando un partner per realizzare questa visione. Secondo un report della testata tedesca Handelsblatt, il nome che emerge come possibile partner di Volkswagen è Renault, un costruttore automobilistico francese noto per la sua esperienza nel campo dei veicoli elettrici.

Renault è già attiva nello sviluppo di modelli elettrici più accessibili, un esempio a tal proposito è la prossima R5 e la futura Twingo in cantiere. L’obiettivo di questa partnership ipotetica sarebbe la produzione di un totale di 200.000-250.000 veicoli elettrici all’anno, indipendentemente dal marchio sul cofano. Tuttavia, al momento le discussioni sono ancora in una fase iniziale, e Volkswagen ha scelto di non commentare ufficialmente la questione. D’altra parte, un portavoce di Renault ha suggerito che, sebbene ci siano diverse discussioni in corso, ancora nulla di concreto è stato definito.

Il contesto competitivo è destinato a intensificarsi nel segmento delle auto elettriche accessibili, con l’entrata in scena di marchi cinesi come BYD e MG, oltre a nuovi partecipanti che si uniranno alla corsa. Anche Stellantis e Citroën stanno preparando il terreno con il lancio della nuova ë-C3. Questa competizione crescente sottolinea l’importanza strategica di alleanze e collaborazioni. L’obiettivo è quello di affrontare sfide comuni e sfruttare le economie di scala necessarie per rendere competitive le auto elettriche a prezzi accessibili. In un panorama in rapida evoluzione, le case automobilistiche europee sono destinate ad unire le proprie forze per poter plasmare il futuro della mobilità elettrica.