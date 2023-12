Molto spesso sulla piattaforma Amazon si trovano delle offerte davvero molto interessanti, che diventano ancora più interessanti quando si avvicinano le festività natalizie.

Oggi infatti vogliamo parlarvi dello smartphone Google Pixel 8 Pro, proposto dalla piattaforma con uno sconto di quasi il 10%. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica e scopriamo il prezzo a cui è proposto.

Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon

Google Pixel 8 Pro è indubbiamente uno degli smartphone Android più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alla ricca dotazione e all’elevata multimedialità. Dispone di un grande display da 6.7 pollici e di una risoluzione da 2992×1344 pixel che è fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Google Pixel 8 Pro sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

L’eccellenza di questo Google Pixel 8 Pro è completata da una fotocamera con un sensore da ben 50 megapixel che permette al Google Pixel 8 Pro di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Dispone anche di altre due fotocamere, entrambe da 48 megapixel ed un sensore anteriore da 10.5 megapixel.

Monta un processore Google Tensor G3 con GPU Immortalis-G715s MC10, 12 GB di memoria RAM e 1024 GB di memoria interna non espandibile. Batteria da 5.050 mAh e sistema operativo pre installato Android 14, l’ultimo uscito. Potete acquistare questo super smartphone, seguendo questo link, al prezzo di 999 euro, scontato per l’esattezza del 9%. Impossibile non andare a dare un’occhiata!.